عبد العال يرفع جلسة "النواب" للغد بعد انطلاق مناقشة الموازنة العامة

كتبت- هند الشامي:

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، جلسة البرلمان، الأحد، والتي شهدت انطلاق المناقشة لموازنة الدولة 2018-2019، على أن تعاود الانعقاد غدًا في تمام الساعه الثانية عشر ظهر.

استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 18-2019.

وقال رئيس اللجنة الدكتور حسين عيسى- أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم- إن خطة التنمية متوسطة المدى في مجال التنمية الاقتصادية تستهدف تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبدأ من 5.8% في العام الأول من الخطة 2018-2019 ليتصاعد تدريجيا وصولاً إلى 8% في العام الأخير من الخطة 2021-2022، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يزيد عن 3% في العام الأول للخطة ويناهز 6% في العام الأخير لها.

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