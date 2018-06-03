أبرزها "زيادة المعاشات".. رئيس البرلمان يحيل 12 مشروع قانون للجان المختصة

كتبت- هند الشامي:

أحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الطفل إلى لجنة مشتركة من التشريعية والدينية والأوقاف والتضامن الاجتماعي.

كما أحال المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل إلى لجنة الخطة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة والاقتصادية.

كما أحال الدكتور علي عبدالعال، مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية إلى لجنتي الدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة، إضافة إلى إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين إلى لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة.

كما أحال "عبدالعال"، مشروع قانون زيادة المعاشات الاجتماعية، وتعديل أحكام القانون بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة إلى لجنة مشتركة من القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، وكذلك إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التنظيم الدوائي إلى لجنة الصحة، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء إلى لجنة مشتركة من الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية.

وقرر المجلس، إحالة مشروع قانون بشأن الموثق القانوني إلى الدستورية، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية التجارية إلى لجنة الشؤون التشريعية، وإحالة مشروع قانون بشأن إصدار تنظيم اتحادات الصناعات المصرية إلى لجان الصناعة والخطة، ومشروع قانون لتعديل محو الأمية وتعليم الكبار إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والإدارة المحلية.