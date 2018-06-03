وزير الصحة يستقبل سفير الكويت لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير محمد صالح الزويخ سفير الكويت لدى مصر، والدكتور منصور صرخوه مدير المكتب الصحي بالكويت؛ لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي، وذلك بالمعهد القومى للتدريب بالعباسية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول الحديث حول كيفية تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد وما ستقدمه من خدمات للمواطن المصرى، فضلاً عن دورة المريض الجديدة لتلقى الخدمة سواء داخل العيادات أو المستشفيات والتى ستوفر الكثير من الوقت والجهد على المريض، لافتاً إلى أن تطبيق القانون سيعد نقلة نوعية فى الخدمة الطبية بمصر ويضاهى نظام التامين الصحى المطبق بإنجلترا.

وأضاف "مجاهد" أن اللقاء تطرق إلى الخلافات الحالية على مقر مكتب صحى مخصص للسفارة الكويتية، والذى اعتقدت السفارة أن ملكية العقار تؤول لوزارة الصحة، وهذا ما ليس صحيحاً، والنزاع القائم حاليا بين مصلحة الضرائب المصرية وسفارة دولة الكويت، مشيراً إلى أن وزير الصحة أبدى استعداده التام بالتعاون لإنهاء تلك الخلافات، نظراً لأهمية عمل المكتب الصحى وما يقدمه من خدمات.