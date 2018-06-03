 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الرئيس يؤدي اليمين أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ

وزير الصحة يستقبل سفير الكويت لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

05:32 م الأحد 03 يونيو 2018
وزير الصحة يستقبل سفير الكويت لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

جانب من استقبال وزير الصحة لسفير الكويت

كتب - أحمد جمعة:

استقبل الدكتور أحمد عمادالدين راضي، وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، السفير محمد صالح الزويخ سفير الكويت لدى مصر، والدكتور منصور صرخوه مدير المكتب الصحي بالكويت؛ لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي، وذلك بالمعهد القومى للتدريب بالعباسية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول الحديث حول كيفية تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديد وما ستقدمه من خدمات للمواطن المصرى، فضلاً عن دورة المريض الجديدة لتلقى الخدمة سواء داخل العيادات أو المستشفيات والتى ستوفر الكثير من الوقت والجهد على المريض، لافتاً إلى أن تطبيق القانون سيعد نقلة نوعية فى الخدمة الطبية بمصر ويضاهى نظام التامين الصحى المطبق بإنجلترا.

وأضاف "مجاهد" أن اللقاء تطرق إلى الخلافات الحالية على مقر مكتب صحى مخصص للسفارة الكويتية، والذى اعتقدت السفارة أن ملكية العقار تؤول لوزارة الصحة، وهذا ما ليس صحيحاً، والنزاع القائم حاليا بين مصلحة الضرائب المصرية وسفارة دولة الكويت، مشيراً إلى أن وزير الصحة أبدى استعداده التام بالتعاون لإنهاء تلك الخلافات، نظراً لأهمية عمل المكتب الصحى وما يقدمه من خدمات.

وزارة الصحة أحمد عماد الدين محمد صالح الزويخ الكويت سفارة الكويت منصور صرخوه خالد مجاهد التأمين الصحى مصلحة الضرائب

الخبر التالى:

الحكومة توضح حقيقة فرض عقوبات على الأسر‏ التي تنجب أكثر من طفلين
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان