الحكومة تنفي تقليص أعداد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد غايات:

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حقيقة تقليص عدد أسئلة امتحانات البوكليت للثانوية هذا العام.

وتواصل المركز، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة عدم تقليص أسئلة امتحانات البوكليت للثانوية العامة، واستمرار العمل بنظام البوكليت الذي تم تطبيقه العام الماضي، وعدم إدخال أية تعديلات عليه.

وبحسب البيان الصادر عن مركز المعلومات واتخاذ القرار، فإن الوزارة أوضحت السبب وراء انتشار تلك الشائعة، بأنه كان هناك مقترح بأن يتم تقليص عدد الأسئلة في بعض المواد خاصة الفيزياء والكيمياء؛ لكن بعد دراسة هذا الأمر مع مديري عموم المواد والمسؤولين في الامتحانات تم رفض ذلك المقترح، مراعاة لمصلحة الطالب.

وأضافت الوزارة: "في حالة تقليص عدد الأسئلة، سيتم رفع درجات بعض الأسئلة الموجودة، لأن الدرجة الكبرى للمادة لم تتقلص هي أيضًا، وهذا يعني أن الطالب لو أخطأ في إجابة سؤال من تلك الأسئلة، سيخسر عددًا أكبر من الدرجات، أما مع التوزيعة التي كانت العام الماضي، فإن الدرجات موزعة بنسب تجعل الفاقد في الدرجات قليلًا للغاية".

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