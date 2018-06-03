عبدالعال لوزير المالية: "ليه أدعم الطفل الخامس والسادس دعمًا كاملاً؟!"

كتبت- هند الشامي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، "الدعم العيني بوابة الفساد، وقد أعلنت ذلك صراحة قبل ذلك، وما حدث في وزارة التموين دليل على ذلك".

ولفت عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019، إلى أن الزيادة السكانية أيضًا تبتلع التنمية، مطالباً الحكومة ببحث حلول غير تقليدية لمواجهة هذه الظاهرة.

وتابع عبد العال: "لا يمكن أن تصدر تشريعات بتحديد عدد المواليد مثلما فعلت بعض الدول، لكن أيضًا هناك تشريعات آخرى فيها بعض المرونة، فيمكن التفكير في ربط الدعم بعدد أفراد الأسرة"، مستطردًا: "أدعم الطفل الخامس والسادس دعما كاملاً ليه؟".

وعقب على حديثه د. عمرو الجارحي، وزير المالية، بأن الحكومة تدعم من خلال منظومة التموين حتى الطفل الرابع بـ50جنيهًا، والخامس والسادس بـ25جنيهًا فقط.