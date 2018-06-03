"الوزراء" يكشف حقيقة إيقاف تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة

كتب- محمد غايات:

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، حقيقة إصدار وزارة الكهرباء تعليمات لشركات التوزيع بوقف تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة.

وتواصل المركز، في بيان الأحد، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لم يُصدر عنها أي تعليمات حول هذا الشأن، مشددةً على أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 231 لسنة 2017 يلزم جميع القطاعات المعنية بشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية الاستمرار في تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للمنشآت والمباني الموصل لها تيار كهربائي بوسيلة غير قانونية حتى 30 يونيو المقبل، وفق شروط وضوابط محددة.

وأوضحت الوزارة، أن الهدف الرئيسي من توصيل العدادات الكودية للمنشآت والمباني المخالفة هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية، والحد من سرقات التيار الكهربائي، والبعد عن التقديرات الجزافية، فضلًا عن الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، والتي تؤدي إلى أعطال تُكبد القطاع خسائر بملايين الجنيهات​.

ونوهت الوزارة، إلى الانتهاء من تركيب حوالي 1.7 مليون عداد كودي للمباني المخالفة فقط طبقًا للضوابط والاشتراكات المطلوبة لتركيب العدادات الكودية، مضيفة: "يقوم المشترك بشحن العداد من خلال شركة الكهرباء التابع لها، أو من أي شركة أخرى، مع العلم أن كروت الشحن غير مرتبطة بمدة صلاحية، فمثلاً المستهلك الذي يشحن العداد بمبلغ 100 جنيه ولم يستهلك سوى 50 على مدى الشهر، يتم ترحيل باقي المبلغ للشهر التالي".

وأهابت الوزارة المواطنين الراغبين في تركيب العدادات الكودية التوجه لأقرب فروع شركات توزيع الكهرباء التابعين لها قبل انتهاء الموعد المحدد.

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