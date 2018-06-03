عبدالعال يطالب "النواب" بالنظر في زيادة دعم وزارة الداخلية

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن هناك بعض الوزارات طالبت بزيادة ميزانياتها في الموازنة الجديدة للدولة منها وزارتي التموين والداخلية.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة مجلس النواب اليوم، إن وزارة الداخلية حققت الكثير من النجاحات في مواجهة ظاهرة الإرهاب بدعم كامل من القوات المسلحة، لافتا إلى إنها وزارة متنتشرة فى ربوع مصر ومكلفة بأعباء كبيرة، متابعًا: "لابد أن ننظر إلى زيادة دعم وزارة الداخلية".