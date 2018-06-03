الجيزة: ضبط 14 طن لحوم ودواجن فاسدة بالوراق وأبو النمرس والهرم

كتب- إسلام ضيف:

كشف تقرير تلقاه اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة من مدير مباحث التموين بالمحافظة خاص بمجهودات الإدارة في الفترة الماضية، عن ضبط 14 طن و800 كجم من اللحوم والدواجن والرنجة غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بالوراق وأبو النمرس والهرم.

وأضاف بيان للمحافظة، الأحد، أنه تم ضبط 11 طن من منتجات الألبان غير صالحة للاستخدام الآدمى بمصانع بالهرم وفيصل و6 أكتوبر .

كما أبرز التقرير ضبط 3 طن و400 كجم زيت طعام مجهول المصدر بمصنعين لتعبئة وتجميع زيت الطعام بمدينة6 أكتوبر، قاما بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام السابق استخدامه فى مصانع البطاطس المقلية، وتنقيته من الشوائب بقصد توزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات ما يعد ذلك من أساليب الغش والخداع للمواطنين.

وقال مدير مباحث التموين، إنه تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين لإحالتهم للنيابة العامة.