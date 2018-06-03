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"خطة البرلمان" تقترح حلًا لخفض الدين الداخلى

04:03 م الأحد 03 يونيو 2018
"خطة البرلمان" تقترح حلًا لخفض الدين الداخلى

الدكتور حسين عيسى

كتب- هند الشامي:

طالب الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بضرورة العمل جديا على دراسة خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال استعراض تقرير اللجنة بخصوص مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2018/2019.

وشدد على ضرورة العمل أيضا على خفض الدين العام الداخلي، من خلال استبدال ديون البنوك الحكومية بشراء أسهم في بعض الشركات القومية.

ودعا حسين عيسى، إلى ضرورة دراسة مقررات الدعم النقدي والعيني من خلال إعادة النظر في بيانات المواطنين لوصول الدعم لمستحقيه.

وأشار عيسى، لضرورة إعادة تأهيل الجهاز الإداري للدولة، خصوصا وأن المرتبات بلغت في العام المالي 2018/2019 نحو 266 مليار جنيه.​

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