وزيرة التضامن تعلن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة
كتب- أحمد علي:
قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من المعاشات والتأمينات في مصر يبلغ 7 ملايين و300 ألف مواطن، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المعاشات بنسبة 15%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لاستعراض تقرير اللجنة بخصوص مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2018 /2019.
وأضافت "والي"، أن هناك 3 ملايين مستفيد ستصل نسبة الزيادة لهم 23%، بينما أصحاب المعاشات الأعلى ستكون الزيادة بنسبة 15%، وهو ما يعطي امتيازًا لأصحاب المعاشات الأقل.
وتابعت الوزيرة أن الزيادة تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل بما قيمته 23 مليارًا و500 مليون جنيه، مطالبة مجلس النواب بالموافقة على هذه الزيادة.
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