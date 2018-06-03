وزيرة التضامن تعلن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة

كتب- أحمد علي:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من المعاشات والتأمينات في مصر يبلغ 7 ملايين و300 ألف مواطن، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المعاشات بنسبة 15%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لاستعراض تقرير اللجنة بخصوص مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2018 /2019.

وأضافت "والي"، أن هناك 3 ملايين مستفيد ستصل نسبة الزيادة لهم 23%، بينما أصحاب المعاشات الأعلى ستكون الزيادة بنسبة 15%، وهو ما يعطي امتيازًا لأصحاب المعاشات الأقل.

وتابعت الوزيرة أن الزيادة تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل بما قيمته 23 مليارًا و500 مليون جنيه، مطالبة مجلس النواب بالموافقة على هذه الزيادة.​