 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الرئيس يؤدي اليمين أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ

وزيرة التضامن تعلن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة

04:01 م الأحد 03 يونيو 2018
وزيرة التضامن تعلن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة

غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب- أحمد علي:

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من المعاشات والتأمينات في مصر يبلغ 7 ملايين و300 ألف مواطن، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المعاشات بنسبة 15%.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، لاستعراض تقرير اللجنة بخصوص مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2018 /2019.

وأضافت "والي"، أن هناك 3 ملايين مستفيد ستصل نسبة الزيادة لهم 23%، بينما أصحاب المعاشات الأعلى ستكون الزيادة بنسبة 15%، وهو ما يعطي امتيازًا لأصحاب المعاشات الأقل.

وتابعت الوزيرة أن الزيادة تتحملها الخزانة العامة للدولة بالكامل بما قيمته 23 مليارًا و500 مليون جنيه، مطالبة مجلس النواب بالموافقة على هذه الزيادة.​

لمشاهدة مسلسلات رمضان 2018 قبل أي حد..

جهز إفطارك من طبخة ع السريع: أسرع طريقة لتجهيز الأكل

غادة والي زيادة المعاشات الجديدة التأمينات التضامن الاجتماعي

الخبر التالى:

"خطة البرلمان" تقترح حلًا لخفض الدين الداخلى
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان