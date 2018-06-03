رئيس "موازنة النواب": خطة التنمية المستدامة تستهدف خفض نسبة خط الفقر إلى 24%

كتبت- هند الشامي:

أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد تستهدف تحقيق معدل نمو من 5.8% وصولا إلى 8% 2021/2022.

جاء ذلك خلال استعراض تقرير اللجنة بخصوص مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل 2018/2019.

وأشار إلى أن الخطة تهدف كذلك إلى توفير 750 ألف فرصة عمل العام المالي المقبل، تتصاعد تدريجيا إلى 800 ألف فرصة لخفض معدلات البطالة.

وأشار حسين عيسى، إلى أن خطة التنمية تستهدف كذلك خفض نسبة خط الفقر إلى 24%.​