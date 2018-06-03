لماذا قررت الحكومة زيادة المرتبات والمعاشات؟.. وزير المالية يُجيب​

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مشروعي القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات، هي حزمة حماية اجتماعية جديدة تتناسب مع الوضع الراهن، في ضوء الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة.

وأضاف "الجارحي"، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، أن العلاوات تشمل زيادة في المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيهًا، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيهًا.

وأوضح "الجارحي"، أن مشروع القانون يتضمن أيضًا منح الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو عام 2018، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالتالي: "160 جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيه شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيه شهريًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ".

وأضاف وزير المالية أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيهًا، على أن يتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيهًا.​