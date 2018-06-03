التعليم تطلق أكبر حملة قومية للتوعية بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع سبتمبر 2018

في اليوم الأول.. إقبال ضعيف على وحدات سكن مصر بالقاهرة الجديدة

كتبت-ياسمين محمد:

وقع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنفيذ الحملة الإعلامية "قادرون باختلاف" للتوعية المجتمعية، ودمج الطلاب ذوي الإعاقة في المجتمع، وبين وزارة التربية والتعليم وكل من: بنك الاتحاد الوطني، ويمثله إيهاب السويركي، العضو المنتدب لمجلس إدارة البنك، محمد مصطفى، عضو مجلس إدارة البنك، ونائب العضو المنتدب، مؤسسة مصر الخير، ويمثلها محمد عبد الرحمن نائب العضو المنتدب، ودينا حتحوت رئيس قطاع مناحي الحياة بالمؤسسة.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأحد، أنشأت يسرا علام، مستشار الوزير للتسويق والترويج، أكبر حملة قومية في تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لذوي الاحتياجات الخاصة، ترتكز على عدة جوانب مثل: الجانب النفسي والتعليمي للطالب والتوعية المجتمعية، ومن هنا يأتي تدشين حملة "قادرون باختلاف"، التي تنطلق في سبتمبر 2018.

وأوضحت علام، أن الحملة ستضم توعية مجتمعية شاملة من خلال وسائل دعائية متنوعة للوصول لجميع فئات المجتمع؛ ليتعرفوا على حقوقهم والمجهودات التي تقوم بها الوزارة لطلاب التربية الخاصة.

وأضافت علام أن حملة "قادرون باختلاف" تهدف إلى تعريف الـ "قادرون باختلاف" بأحقيتهم في التعليم، وتوعية أولياء الأمور بكيفية التعامل السليم مع أبنائهم، وتعريف المجتمع بمسئوليته تجاه الـ "قادرون باختلاف".

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، كان قد أصدر قرارًا برقم (٢٥٢) لسنة ٢٠١٧ خاص بالدمج التعليمي للطلاب ذوي الإعاقات البسيطة، يحمل امتيازات جديدة للطلاب وأولياء الأمور، والذي تم تطبيقه بدءا من العام الدراسي ٢٠١٧/٢٠١٨.