مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه لمناقشة طلبات الإحاطة ضد الحكومة

كتبت- هند الشامي:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة علي عبدالعال، رئيس المجلس، على تفويض مكتبه "رئيس البرلمان ووكيليه"، لتحديد موعد للمناقشة لـ9 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب بشأن سياسة الحكومة.

وتقدم النائب السيد فليفل وأكثر من 20 نائبًا آخرين بثلاثة طلبات عن سياسة الحكومة بشأن إضافة المواليد الجدد تلقائيًا إلى بطاقات التموين، واستبدال كافة أسلاك الضغط المتوسط إلى كابلات أرضية داخل الحيز العمراني، وظاهرة القمامة وتأثيرها البيئي على مستوى الجمهورية.

كما تقدم النائب محمد سعد تمراز و19 عضوًا بطلب عن سياسة الحكومة بشأن انخفاض مساحة زراعة الأرز وزيادة الكمية المستوردة، وقدم النائب فوزي فتى و20 نائبًا، طلبًا عن سياسة الحكومة بشأن عدم تفعيل المادة 9 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمادة 27 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية.

وتقدم النائب رزق جالي نصر الله و20 عضوًا، بطلب حول سياسة الحكومة بشأن أرقام التليفونات المحمولة غير المسجلة لدى شركات المحمول.

كما قدم النائب سمير رشاد أبوطالب و20 عضوًا، بطلب عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل تزاحم السيارات في الشوارع، وطلب مقدم من النائب محمد حمدي دسوقي و20 نائبًا آخرين عن سياسة الحكومة بشأن تشجيع عمليات التصدير للخارج لتحقيق النمو الاقتصادي.​