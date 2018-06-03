 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الرئيس يؤدي اليمين أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ

"التعليم": الإطاحة برئيس لجنة في المنوفية بعد ضبط 5 طلاب بحوزتهم هواتف

03:42 م الأحد 03 يونيو 2018
"التعليم": الإطاحة برئيس لجنة في المنوفية بعد ضبط 5 طلاب بحوزتهم هواتف

الدكتور رضا حجازي

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم الإطاحة برئيس لجنة مدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية بنين، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية، واستبداله بآخر بعد ضبط 5 طلاب باللجنة بحوزتهم هواتف محمولة.

وأوضح "حجازي"، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، أنه تم ضبط الطلاب "أ.ي.أ"، و"ع.أ.م.ر"، و"ك.ط.ع.أ" باللجنة رقم 628، أثناء محاولتهم بالغش عن طريق استخدام جهاز الهاتف المحمول، خلال فترة انعقاد امتحان مادة اللغة العربية، وضبط الطالب "ع.ا.خ.ج" خلال استخدام ساعة يد تكنولوجية حديثة في محاولة للغش، إضافة إلى ضبط الطالب "م.أ.ع.أ" الذي نشر بعض صفحات كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف "حجازي"، أنه تم ضبط الأجهزة المستخدمة في تسهيل عملية الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.​

امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة هواتف محمولة وزارة التربية والتعليم المنوفية

الخبر التالى:

مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه لمناقشة طلبات الإحاطة ضد الحكومة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان