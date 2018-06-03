"التعليم": الإطاحة برئيس لجنة في المنوفية بعد ضبط 5 طلاب بحوزتهم هواتف

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إنه تم الإطاحة برئيس لجنة مدرسة عبدالمنعم رياض الثانوية بنين، التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية، واستبداله بآخر بعد ضبط 5 طلاب باللجنة بحوزتهم هواتف محمولة.

وأوضح "حجازي"، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأحد، أنه تم ضبط الطلاب "أ.ي.أ"، و"ع.أ.م.ر"، و"ك.ط.ع.أ" باللجنة رقم 628، أثناء محاولتهم بالغش عن طريق استخدام جهاز الهاتف المحمول، خلال فترة انعقاد امتحان مادة اللغة العربية، وضبط الطالب "ع.ا.خ.ج" خلال استخدام ساعة يد تكنولوجية حديثة في محاولة للغش، إضافة إلى ضبط الطالب "م.أ.ع.أ" الذي نشر بعض صفحات كراسة الامتحان على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف "حجازي"، أنه تم ضبط الأجهزة المستخدمة في تسهيل عملية الغش، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب المذكورين.​