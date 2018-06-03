ننشر نص مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة

كتب- أحمد علي:

أعادت لجنة الإسكان بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأحد، مشروع قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة للحكومة مرة أخرى، وذلك لوضع رؤية من قبل الجهات المعنية حول القانون، تتعلق بالطرق الداخلية، خصوصًا وأن مشروع القانون محل النقاش، يخاطب الطرق العامة فقط.

وحصل "مصراوي"، على مشروع القانون، والذي يهدف إلى إنشاء جهاز قومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة.​

