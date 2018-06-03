اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على موازنة البرلمان
كتبت- هند الشامي:
وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2018/ 2019.
جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2018 /2019.
وأشادت اللجنة بالقيادة الحكيمة للمجلس وأمانته العامة، مطالبة بضرورة توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس بصورة ربع سنوية، تحقيقًا للمرونة اللازمة لقيام المجلس بالدور المنوط به.
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