اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على موازنة البرلمان

كتبت- هند الشامي:

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2018/ 2019.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2018 /2019.

وأشادت اللجنة بالقيادة الحكيمة للمجلس وأمانته العامة، مطالبة بضرورة توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس بصورة ربع سنوية، تحقيقًا للمرونة اللازمة لقيام المجلس بالدور المنوط به.​