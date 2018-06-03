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اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على موازنة البرلمان

02:45 م الأحد 03 يونيو 2018
اللجنة العامة بمجلس النواب توافق على موازنة البرلمان

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

كتبت- هند الشامي:

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2018/ 2019.

جاء ذلك خلال استعراض اللجنة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2018 /2019.

وأشادت اللجنة بالقيادة الحكيمة للمجلس وأمانته العامة، مطالبة بضرورة توفير الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس بصورة ربع سنوية، تحقيقًا للمرونة اللازمة لقيام المجلس بالدور المنوط به.​

مجلس النواب موازنة البرلمان لجنة الخطة والموازنة علي عبدالعال

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