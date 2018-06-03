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تكليف شيرين عاصم وعادل عبدالعظيم لمنصبي وكيلًا للبحوث الزراعية

02:45 م الأحد 03 يونيو 2018
تكليف شيرين عاصم وعادل عبدالعظيم لمنصبي وكيلًا للبحوث الزراعية

الدكتور عبدالمنعم البنا

كتب- أحمد مسعد:

قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف الدكتورة شيرين كمال عاصم، مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية بالعمل وكيلًا لمركز البحوث الزراعية لشؤون البحوث، وفقًا للقرار الوزاري رقم 712 لسنة 2018.

وأصدر "البنا"، القرار الوزاري رقم 714 لسنة 2018، بتكليف الدكتور عادل عبدالعظيم، مدير معهد بحوث القطن للعمل وكيلًا لمركز البحوث الزراعية لشؤون الإرشاد والتدريب.

كما قرر وزير الزراعة، ندب الدكتور عماد أنيس متري، وكيل معهد بحوث الهندسة الوراثية لشؤون البحوث للعمل مديرًا لذات المعهد، وفقًا للقرار الوزاري رقم 713 لسنة 2018، وتكليف الدكتور هشام مسعد السيد، وكيل معهد بحوث القطن لشؤون البحوث للعمل مديرًا لذات المعهد.​

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