"التعليم" تحدد أنواع آلات الحاسبة المسموح باستخدامها في امتحانات الثانوية
كتبت- ياسمين محمد:
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنواع الآلات الحاسبة المسموح باستخدامها بلجان امتحانات الثانوية العامة.
وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن أنواع الآلات المسموح باستخدامها هي:
1. Fx-100ms
2. Fx-95ms
3. Fx-115ms
4. Fx-570ms
5. Fx-991ms
6. FX-95 ES
7. FX- 100 ES
8. FX- 115 ES
9. FX-570 ES
10. FX-991 ES
ويؤدي طلاب الثانوية العامة، بعد غد الثلاثاء، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء.
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