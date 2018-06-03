"التعليم" تحدد أنواع آلات الحاسبة المسموح باستخدامها في امتحانات الثانوية

كتبت- ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أنواع الآلات الحاسبة المسموح باستخدامها بلجان امتحانات الثانوية العامة.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن أنواع الآلات المسموح باستخدامها هي:

1. Fx-100ms

2. Fx-95ms

3. Fx-115ms

4. Fx-570ms

5. Fx-991ms

6. FX-95 ES

7. FX- 100 ES

8. FX- 115 ES

9. FX-570 ES

10. FX-991 ES

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، بعد غد الثلاثاء، الامتحان في مادة الاقتصاد والإحصاء.​