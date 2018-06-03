رئيس "الثانوية العامة": 8 حالات شروع غش في أول أيام الامتحانات

كتبت- ياسمين محمد:

ناشد الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحان الثانوية العامة، وسائل الإعلام بالتفريق بين "التسريب" والغش الإلكتروني، مشددًا على أن امتحان اللغة العربية لم يتم تسريبه، اليوم الأحد، كما زعم البعض، بينما حدثت حالات غش إلكتروني بعد بدء الامتحان بنصف ساعة.

وأضاف "حجازي"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، أن اليوم الأول للامتحانات شهد 8 حالات شروع في الغش دون التمكن منه، وحاز الطلاب هواتفهم المحمولة دون استخدامها، مشيرًا إلى أن حيازة الهاتف المحمول جريمة تستوجب إلغاء امتحان المادة.

ونوه رئيس امتحانات الثانوية إلى وجود حالة واحدة بامتحان اللغة العربية تمكنت من نشر 4 أسئلة من الامتحان، بمحافظة المنوفية، وتم التوصل إليها بعد أقل من دقيقتين، وحالة واحدة بمحافظة القاهرة، من نشر سؤال بامتحان التربية الدينية، وتم التوصل إليها، لافتًا إلى تحويل جميع الحالات للشؤون القانونية.

وشدد "حجازي" على أن الامتحانات لم، ولن تشهد أي تسريب.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، وبدأها الطلاب بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.​