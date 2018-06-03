"الصحة": ضخ 18 مليون عبوة لبن أطفال في 2018.. والمخزون يكفي 3 أشهر

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، توفير مليون و675 ألفًا و456 علبة لبن أطفال لعمر أقل من 6 أشهر، ومليون و214 ألفًا و116 علبة لبن أطفال فوق عمر 6 أشهر كمخزون استراتيجي من ألبان الأطفال "شبيه لبن الأم"، يكفي لمدة 3 أشهر على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة توفر العام الحالي 18 مليون علبة لبن أطفال "شبيه لبن الأم"، منهم 12 مليون علبة لأقل من 6 أشهر، و6 ملايين علبة أخرى لعمر فوق 6 أشهر إلى عام.

وأوضحت الدكتورة نهلة رشدي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الأولية، أن هذه الألبان متوفرة للأطفال أقل من عام في جميع منافذ وزارة الصحة المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، والتي يبلغ عددها 1093 منفذًا، لافتة إلى أن الأطفال المستحقين للألبان الصناعية بعد التقييم الطبي، لا يتعدون 10% من إجمالي المواليد.

وشددت وزارة الصحة والسكان، على أهمية الرضاعة الطبيعية للحفاظ على النمو والتطور السليم للأطفال.