وزير التعليم يوافق على زيادة مكافآت مراقبي امتحانات الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على مقترح زيادة مكافأة الملاحظين والمراقبين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة؛ اعترافًا بجهودهم.

وأضاف "حجازي"، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن نتيجة بحث المقترح ستعلنها الوزارة في أقرب وقت.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة، اليوم الأحد، وبدأه الطلاب بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.​