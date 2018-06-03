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وزير التعليم يوافق على زيادة مكافآت مراقبي امتحانات الثانوية العامة

02:19 م الأحد 03 يونيو 2018
وزير التعليم يوافق على زيادة مكافآت مراقبي امتحانات الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وافق على مقترح زيادة مكافأة الملاحظين والمراقبين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة؛ اعترافًا بجهودهم.

وأضاف "حجازي"، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن نتيجة بحث المقترح ستعلنها الوزارة في أقرب وقت.

وانطلق ماراثون الثانوية العامة، اليوم الأحد، وبدأه الطلاب بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.​

امتحانات الثانوية العامة طارق شوقي وزير التربية والتعليم الثانوية العامة

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