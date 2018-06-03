"الوزراء": إشادة وإقبال شديد على معارض "أهلًا رمضان"

كتب- محمد غايات:

تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بشأن معارض "أهلًا رمضان"، وفروعه المنتشرة في كافة محافظات ومراكز الجمهورية؛ بهدف زيادة المعروض من السلع في الأسواق، إضافة إلى توفير السلع بسعر الجملة.

وأوضح التقرير أن عدد معارض أهلًا رمضان الثابتة والمتنقلة في جميع محافظات الجمهورية هذا العام بلغت نحو 152 معرضًا، مقابل حوالي 110 معارض العام السابق، وبلغ عدد الشركات المشاركة بالمعارض نحو 260 شركة بالمحافظات، منها 146 شركة مشاركة في معرض قاعة المؤتمرات بالقاهرة، وتتركز نحو 50% من المعارض في محافظات الصعيد.

وأضاف التقرير أنه جرى رصد الإقبال الشديد على معارض أهلًا رمضان، وسط إشادة بمبادرة تخفيض الأسعار، وتقدير الجهود المبذولة لإقامة تلك المعارض لما توفره من سلع بأسعار تقل عن أسعار السوق.

ونوه التقرير إلى التنوع الكبير في المنتجات التي قدمتها معارض أهلًا رمضان، ما بين السلع الأساسية كالسكر والأرز وزيت الطعام، واللحوم البيضاء والحمراء والأسماك، إضافة إلى الخضراوات والفاكهة والبقوليات وياميش رمضان، وبأسعار تقل عن مثيلتها في السوق.​