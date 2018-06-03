"تشريعية النواب" توصي بإسقاط عضوية النائب خالد بشر بسبب قضايا تمس الشرف

كتب- أحمد علي:

رأت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن الأحكام القضائية الصادرة بحق النائب خالد بشر، عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية، لإصداره شيكات بدون رصيد لبنك المصرف المتحد بإجمالي 45 مليون جنيه، تفقد الثقة والاعتبار.

جاء ذلك في ختام اجتماعها المغلق اليوم الأحد، وقال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، في تصريح عقب الاجتماع، إن الأحكام الصادرة ضد النائب خالد بشر في قضايا جنح، من القضايا التي تمس الشرف والاعتبار، وتتحقق فيها شرط إسقاط العضوية عن النائب، طبقًا للمادة 110 من الدستور، والمادة 6 من قانون مجلس النواب.

وأضاف "أبوشقة"، أن اللجنة قررت إحالة مذكرتها بشأن قرارها ورؤيتها، إلى مكتب المجلس، مشيرًا إلى أنه سيجرى إحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية، في حال موافقة مكتب المجلس على قرار اللجنة بأن حالة النائب تستوجب إسقاط العضوية.

وفي سياق متصل، قررت اللجنة التشريعية بالمجلس، تأجيل البت في رفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين وإعطائه مهلة 6 أشهر لتسوية الأمر، بشأن قضية شيكات متبادلة.​