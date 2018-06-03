بالأرقام| الزيادات الجديدة في مرتبات الموظفين من أول يوليو

كتبت- هند الشامي:

أرسلت الحكومة مشروع قانون إلى مجلس النواب، بمنح علاوتين خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين في الدولة.

وأحالت هيئة مكتب المجلس، اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى اللجنة العامة لمناقشته.

وبحسب مشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 7% من الأجر الأساسي، بحد أدنى 65 جنيهًا، كما يُمنح الموظفون غير المخاطبين لقانون الخدمة المدنية علاوة دورية قدرها 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 65 جنيهًا.

واقترحت الحكومة في مشروع القانون علاوة استثنائية للموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية قطعية تضاف إلى الأجر الأساسي.

وأوضحت الحكومة في المشروع أن قيمة العلاوة الاستثنائية هي:

- 160 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.

- 150 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة.

- 140 جنيهًا للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها.​