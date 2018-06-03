مصدر حكومي: حركة محافظين بعد العيد.. وهذا سبب عدم تعيين بديل لـ"عبدالباسط"

كتب- محمد عمارة:

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى أنه تقرر إجراء حركة محافظين بعد عيد الفطر مباشرة، وذلك بعد صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكليف المحافظين الحاليين بتسيير الأعمال.

وقال المصدر لمصراوي، اليوم الأحد، أنه بموجب الدستور والقانون يعتبر كل محافظ مستقيلا من منصبه بعد أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، أمس.

وأضاف المصدر: "الرئاسة والحكومة وهيئة الرقابة الإدارية أجروا تقييما لكل المحافظين، وربما تشهد الحركة المقبلة تغيير النصف على الأقل، أي ما يقارب 14 محافظا".

وعن أسباب عدم تعيين بديل لهشام عبدالباسط، محافظ المنوفية السابق، قال المصدر، إن الرئيس لا يملك تعيين بديل له، قبل صدور حكم قضائي ضده، وهو ما حدث منذ نحو 3 أشهر، وبالتالي كان من الأفضل عدم تعيين بديل، وتغييره مطلع يونيو الجاري. مستدركا: "محافظ المنوفية كان محبوسا احتياطيا، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

كانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على المهندس هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، ورجلي أعمال بتهمة فساد، منذ نحو 5 شهور، قبل ساعات من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمحافظة؛ لافتتاح مشروعات بمدينة السادات.​