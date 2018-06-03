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    "التعليم": إغلاق 3 صفحات للغش الإلكتروني على مواقع التواصل

    12:45 م الأحد 03 يونيو 2018
    "التعليم": إغلاق 3 صفحات للغش الإلكتروني على مواقع التواصل

    كتبت- ياسمين محمد:

    قال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة، التابع لوزارة التعليم، إن غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، أغلقت 3 صفحات للغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس.

    وأضاف "حجازي"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الغرفة توصلت إلى الطالب الذي صور أجزاءً من ورقة امتحان اللغة العربية، بعد بدء الامتحان بنصف ساعة، وأتاحها على مواقع التواصل، وهو بمحافظة المنوفية، مشيرة إلى التوصل إليه عقب دقيقتين فقط من نشره أجزاء الامتحان على الإنترنت.

    وشدد "حجازي"، على تطور آليات مكافحة وضبط الغش، منوهًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتواصل مع إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مباشرة، ويتم إغلاق صفحات الغش فورًا.

    وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، ويؤدي أكثر من 656 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية.​

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