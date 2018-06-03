نائب يطالب "زراعة البرلمان" بإلغاء قرار إزالة المزارع السمكية في المنزلة

كتب- أحمد علي:

طالب النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، لجنة الزراعة بالبرلمان، بإصدار توصية واضحة بإلغاء القرار رقم 1093 لعام 2017، الخاص بإزالة عدد من المزارع السمكية ببحيرة المنزلة، وما يتتبعه من إجراءات، والعودة للتعاقد مع أصحاب تلك المزارع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب اليوم الأحد، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن قرار إزالة عدد من المزارع السمكية ببحيرة المنزلة.

وقال "داوود"، إن مثل هذه القرارات تهدد بعض القطاعات المنتجة بالبلاد، مشيرًا إلى أن القرار يفسخ التعاقدات مع مزارع سمكية مقننة، وتربطها تعاقدات مع هيئة الثروة السمكية.

وأضاف: "الناس أصبحت مهددة في أكل عيشها، والفدان يتكلف 200 ألف جنيه ليكون قادرًا على إنتاج الأسماك، ما يعني أن هذه المساحة المقرر إزالتها تكلفت مليار جنيه، لإعدادها لإنتاج الأسماك، وتلك المزارع تنتج 3 أطنان سمك يوميًا، بعائد 750 مليون جنيه، وتوفر ٢٠ ألف فرصة عمل".​