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    ارتياح بين طلاب الثانوية العامة لسهولة اللغة العربية

    12:44 م الأحد 03 يونيو 2018
    ارتياح بين طلاب الثانوية العامة لسهولة اللغة العربية

    طلاب الثانوية العامة

    كتبت- ياسمين محمد ومحمود مصطفى:

    أعرب طلاب الثانوية العامة، عن سعادتهم بامتحان اللغة العربية، الذي أدوه اليوم الأحد، مشيرين إلى أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

    وقال عدد من طلاب لجنة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، الذين تحدث إليهم "مصراوي" من نوافذ اللجان الامتحانية خلال فترة الراحة، إن أسئلة الامتحان جاءت مألوفة، وعددها مناسب للوقت المخصص للإجابة.

    فيما سارع عدد من أولياء أمور الطالبات المنتظرات أمام مدرستي أم الأبطال الثانوية للبنات والشهيد محمود محمد بالهرم، إلى فتحات الأبواب، للاطمئنان على بناتهن، اللاتي أكدن سهولة امتحان اللغة العربية.

    وانتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان اللغة العربية، الذي بدأ في التاسعة صباحًا، بـ1777 لجنة على مستوى الجمهورية، في تمام الثانية عشر ظهرًا.

    وتقدم للامتحان ما يزيد عن 656 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

    وتعقد وزارة التعليم، مؤتمرًا صحفيًا، في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، للإجابة على شكاوى واستفسارات الطلاب وأولياء الأمور حول امتحان اللغة العربية.

    وانطلق ماراثون الثانوية العامة، اليوم الأحد، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.​

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