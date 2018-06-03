بالدعاء والقرآن.. أولياء الأمور يدعمون أبنائهم أمام لجان الثانوية بالجيزة -صور

كتب - محمود مصطفى:

قبيل صلاة الفجر، استيقظت حليمة عبدالعزيز في أولى أيام امتحانات الثانوية العامة على غير عادتها، لتكثف الدعاء لابنتها "علا"، التي تؤدي امتحان اللغة العربية، اليوم الأحد، "النهاردة يوم مش عادي.. بنتي محتاجة ادعي لها كل ثانية".

على باب مدرسة أم الأبطال الثانوية للبنات بالهرم، جلست "حليمة"، التي تسكن في منطقة الطالبية، منذ الثامنة والنصف صباحًا، تدعو لكريمتها الوسطى، وتقرأ القرآن: "القرآن بيسير كل شيء".

"بنتي ما كنتش بتنام طول السنة، وكانت على طول قدام الكتاب، ومن الصبح وأنا قاعدة أدعي ربنا ما يضيع تعبها هي واللي زيها".. كلمات رددتها المرأة الخمسينية على باب المدرسة.

لم يكن "حليمة" هو الوحيدة أمام المدرسة، بل اصطف العديد من أولياء أمور طالبات بالثانوية العامة، أمام مدرستي أم الأبطال والشهيد والنقيب محمد محمود، في انتظار خروج بناتهن من اللجان.

مشهد آخر من أمام مدارس امتحانات الثانوية العامة، يجسدها عمرو رفاعي، الذي يعمل أعمال حرة: "كنت حريص إني أجي مع بنتي رنا الامتحان، عشان هيا مش زي الولد"، الشاب الأربعيني الذي يقيم في منطقة الكوم الأخضر يقول عن ابنته: "رنا كانت بتذاكر عشر ساعات يوميًا، وتحصل على دروس في معظم المواد، لدرجة إنها ما كنتش بتلاقي وقت تزور قرايبها".

حرص "عمرو" إلى الحضور لمقر مدرسة ابنته منذ الثامنة صباحًا، وعن أمنيتها يقول "بنتي نفسها تدخل كلية الطب زي همس بنت خالتها"، مضيفًا: "رنا هتخلص امتحان العربي والدين، وهتروح على السنتر على طول، لمراجعة الاقتصاد والإحصاء".

أما سعاد محمد خشت على ابنتها من التعب أثناء إجراء امتحانات الثانوية العامة، واتصلت بدار الإفتاء لأخذ فتوى لـ"تقى" بشأن الإفطار في رمضان، قائلة: "قولت لبنتي تفطر في الامتحانات لو تعبت، بس هي رفضت علشان خايفة".

"سعاد" التي تعيش في منطقة الطالبية بفيصل، حضرت إلى المدرسة منذ الثامنة صباحًا، في انتظار ابنتها الكبرى، "وجودي قدام اللجنة يبديها نوع من الاطمئنان".

وعن ابنتها وتفاصيل حياتها مع قرب موعد امتحانات الثانوية، تروي "سعاد": "بنتي علمي علوم، كانت بتذاكر 8 ساعات في اليوم، وزادت مع قرب فترة الامتحانات، وبتاخد دروس في كل المواد، بتكلفنا 2500 جنيه شهريًا، ونفسها تدخل أي كلية قمة".

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، ويؤدي أكثر من 656 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية.​