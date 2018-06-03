"عربية النواب" تطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة

كتب- أحمد علي:

دعت لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب، برئاسة اللواء سعد الجمال، مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة.

وطالبت اللجنة، في توصياتها بعد اجتماع اليوم الأحد، بضرورة العمل الجاد على الإعلان الرسمي، والاعتراف الدولي بأن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين المستقلة، مع التشديد على أن عروبة القدس أمر لا يقبل العبث أو التغيير، وهي ثابتة تاريخيًا منذ آلاف السنين، والرفض القاطع لقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة، والتي لا تعدو أن تكون حبرًا على ورق.

وشددت اللجنة، على ضرورة مؤازرة صمود الشعب الفلسطيني الباسل، ودعم انتفاضته في مواجهة القرارات المتغطرسة بحق القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشرقية والمسجد الأقصى.

وثمنت اللجنة، الموقف الوطني والإنساني لمصر والرئيس السيسي بقرار استمرار فتح معبر رفح، وإدخال المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة، وعلاج المصابين منهم في المستشفيات المصرية.

وأدانت اللجنة كافة المواقف الأمريكية المنحازة لإسرائيل، وآخرها استخدام الفيتو لوقف مشروع حماية الفلسطينيين، داعية إلى حماية دولية للشعب الفلسطيني، والتحقيق في الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، وتحرك عربي فاعل لمواجهة تداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ووجهت اللجنة، خلال الاجتماع، تحية للموقف المشرف للاتحاد الأوروبي وكثير من الدول التي رفضت القرار الأمريكي الجائر بحق القدس، وساندت الشعب الفلسطيني.​