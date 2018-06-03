"التعليم": امتحان اللغة العربية للثانوية العامة في مستوى الطالب المتوسط

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف "خيري"، في تصريح لمصراوي، أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى حتى الآن، بشأن صعوبة الامتحان، لافتًا إلى الإجابة على كافة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور في المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده في تمام الواحدة ظهرًا، برئاسة الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية العامة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، ويؤدي أكثر من 656 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية.​