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    انتهاء أداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

    12:25 م الأحد 03 يونيو 2018
    انتهاء أداء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

    كتبت- ياسمين محمد:

    انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحان اللغة العربية، الذي بدأ في التاسعة صباحًا، بـ1777 لجنة على مستوى الجمهورية.

    وتقدم للامتحان، ما يزيد عن 656 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

    ويحصل الطلاب على فترة راحة لمدة 30 دقيقة قبل بدء امتحان التربية الدينية في تمام الثانية عشر والنصف وحتى الثانية مساءً.

    وتعقد وزارة التربية والتعليم، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم، للإجابة على شكاوى واستفسارات الطلاب وأولياء الأمور حول امتحان اللغة العربية.

    وانطلق ماراثون الثانوية العامة، اليوم الأحد، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية.​

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