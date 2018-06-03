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"أمهات مصر" تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على صفحات الغش الإلكتروني

11:31 ص الأحد 03 يونيو 2018
"أمهات مصر" تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على صفحات الغش الإلكتروني

عبير أحمد

كتبت- ياسمين محمد:

طالبت عبير أحمد، مؤسس صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، وزارة التعليم والأجهزة المعنية، بسرعة إغلاق صفحات الغش الإلكتروني المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "شاومينج"، منعًا لحدوث بلبلة وتوتر وقلق بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة المتفوقين.

واستنكرت عبير أحمد، في بيان عن الصفحة، اليوم الأحد، انتشار هذه الصفحات بالتزامن مع بدء الامتحانات، وتعمدها إثارة البلبلة وإرباك الرأي العام، ومحاولتها إحراج الدولة، مطالبة بتتبع هذه الصفحات ومعرفة أصحابها، وتوقيع أقصى عقوبة عليهم، بغض النظر عن تطابق الأسئلة مع الامتحان من عدمه.

وناشدت مؤسس صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم"، أولياء الأمور بضبط النفس وعدم الانسياق وراء هذه الصفحات، وعدم تداول ما نشر على هذه الصفحات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، ويؤدي أكثر من 656 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية.​

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عبير أحمد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم صفحات الغش الإلكتروني مواقع التواصل الاجتماعي وزارة التربية والتعليم

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