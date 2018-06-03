وزير الطيران يمد إعفاء طائرات التدريب من مقابل الخدمات الملاحية لعامين

كتب - طه عبيد:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، قرار شريف فتحي، وزير الطيران المدني، باستمرار إعفاء طائرات الأكاديمية المصرية للطيران المستخدمة لأغراض التدريب من مقابل الخدمات الملاحية لمدة عامين.

وجاء القرار بعد الإطلاع على قانون الطيران المدني، الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1401 لسنة 2009، بتحويل هيئة المعهد القومي للتدريب على أعمال الطيران المدني إلى شركة قابضة تسمى "الأكاديمية المصرية للطيران"، وعلى القرار الوزاري رقم 401 بشأن إعفاء بعض الجهات من كل أو بعض مقابل الانتفاع.​