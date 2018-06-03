"الإسكان" تعلن موعد تسليم قطع أراضي "المتميز" و"الاجتماعي" ببرج العرب

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم تسليم قطع أراضي قرعة "الإسكان المتميز" بالحي السكني الخامس والسابع، و"الإسكان الاجتماعي" بالحي السكني السادس، في مدينة برج العرب الجديدة، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 24 يونيو الجاري، وحتى يوم الخميس الموافق 16 أغسطس المقبل.

وذكر المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، في بيان اليوم الأحد، موعد تسليم قطع الأراضي على النحو التالي:

أولًا: الحي السابع مجاورة "2 و3" بأراضي "الإسكان المتميز"

- تسليم من 1 إلى 60 قطعة يوم الأحد 24 يونيو الجاري.

- تسليم من 61 إلى 120 قطعة يوم الثلاثاء 26 يونيو الجاري.

- تسليم من 121 إلى 177 قطعة يوم الخميس 28 يونيو الجاري.

ثانيًا: الحي الخامس مجاورة 4 بأراضي الإسكان المتميز:

- تسليم من 221 إلى 270 قطعة يوم الأحد 1 يوليو.

- تسليم من 271 إلى 320 قطعة يوم الثلاثاء 3 يوليو.

- تسليم من 321 إلى 370 قطعة يوم الخميس 5 يوليو.

- تخصيص يومي الأحد 8 يوليو، والاثنين 9 يوليو، لمن تخلف عن الاستلام في الموعد المحدد.

ثالثًا: قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السكني السادس بمسطحات 276 م2، في المنطقة الثانية:

- تسليم من 1 إلى 65 قطعة يوم الأربعاء 11 يوليو.

- تسليم من 66 إلى 135 قطعة يوم الخميس 12 يوليو.

- تسليم من 136 إلى 205 قطع يوم الأحد 15 يوليو.

- تسليم من 206 إلى 262 قطعة يوم الاثنين 16 يوليو.

رابعًا: قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السكني السادس في المنطقة الرابعة:

- تسليم من 1 إلى 65 قطعة يوم الأربعاء 18 يوليو.

- تسليم من 66 إلى 135 قطعة يوم الخميس 19 يوليو.

- تسليم من 136 إلى 205 قطع يوم الأحد 22 يوليو.

- تسليم من 206 إلى 262 قطعة يوم الثلاثاء 24 يوليو.

- تخصيص يومي الأربعاء 25 يوليو، والخميس 26 يوليو، لمن تخلف عن الاستلام في الموعد المحدد.

خامسًا: قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحى السكني السادس بمسطحات 209 م2، في المنطقة الثالثة:

- تسليم من 1 إلى 65 قطعة يوم الأحد 29 يوليو المقبل.

- تسليم من 66 إلى 130 قطعة يوم الاثنين 30 يوليو.

- تسليم من 131 إلى 196 قطعة يوم الأربعاء 1 أغسطس.

- تسليم من 197 إلى 261 قطعة يوم الخميس 2 أغسطس.

- تسليم من 262 إلى 326 قطعة يوم الأحد 5 أغسطس.

- تسليم من 327 إلى 391 قطعة يوم الاثنين 6 أغسطس.

- تسليم من 392 إلى 456 قطعة يوم الأربعاء 8 أغسطس.

- تسليم من 457 إلى 521 قطعة يوم الخميس 9 أغسطس.

- تسليم من 522 إلى 586 قطعة يوم الأحد 12 أغسطس.

- تسليم من 587 إلى 648 قطعة يوم الاثنين 13 أغسطس.

- تخصيص يومي الأربعاء 15 أغسطس، والخميس 16 أغسطس، لمن تخلف عن الاستلام في الموعد المحدد.​​