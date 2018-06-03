التعليم: "طالب منوفي" نشر أجزاءً من امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، رئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة توصلت إلى الطالب الذي نشر أجزاء من امتحان اللغة العربية الذي يؤديه الطلاب، حاليا، من خلال صفحات الغش الإلكتروني، بعد نصف ساعة من بدء الامتحان.

وأضاف حجازي، في تصريح لمصراوي، أن الطالب تمكن من تصوير أجزاء من الامتحان من داخل إحدى اللجان بمحافظة المنوفية، مؤكدا أنه يجرى اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال الواقعة.

وتداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مثل: "شاومينج بيغشش ثانوية عامة وبالغش اتجمعنا"، أجزاء من امتحان اللغة العربية، زاعمة أنها من الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، بعد نصف ساعة من بدء الامتحان، وتحقق وزارة التربية والتعليم من صحتها.

وبدأ طلاب الثانوية العامة الامتحانات، اليوم الأحد، أداء امتحان اللغة العربية في تمام التاسعة صباحا، ويستمر الامتحان حتى الثانية عشرة ظهرا، ويؤدي الطلاب في الفترة الثانية امتحان التربية الدينية.​