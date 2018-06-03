"الري" تعلن إزالة أكثر من 36 ألف حالة تعدٍ على النيل

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية النيل، إزالة 36 ألفًا و682 حالة تعدٍ على نهر النيل متنوعة بين مبانٍ سكنية وأعمال ردم وغيرها.

وقال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، التابع لوزارة الري، إن كافة الإزالات جرى تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة.

وذكر عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، في بيان اليوم الأحد، أن الإزالات تنوعت ما بين مبانٍ خرسانية ومباني بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.

وتنفذ وزارة الري، الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل التي دشنت في الخامس من يناير2015، ومستمرة حتى الآن.​