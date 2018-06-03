10 صور ترصد توافد الطلاب على لجان الثانوية العامة وترقب الأهالي

كتب- ياسمين محمد:

تصوير- فريد قطب:

انطلق ماراثون الثانوية العامة، اليوم الأحد، ويؤدي أكثر من 656 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية، من التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا.

وفي الفترة الثانية، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية من الثانية عشر والنصف وحتى الثانية مساءً.

وفتحت لجان سير الامتحان أبوابها أمام الطلاب منذ الثامنة والربع، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحان، حتى يتسنى لأفراد الأمن تفتيش الطلاب للكشف عن أجهزة الغش الإلكترونية، وحتى لا يتكدس الطلاب أمام اللجان، ما يحول دون تفتيشهم.

ورصد "مصراوي"، توافد الطلاب على اللجان، وينتظر الأهالي أبنائهم أمام المدارس في حالة ترقب.