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متحدث "التعليم": يجرى التعامل مع الصور المتداولة لامتحان اللغة العربية

10:23 ص الأحد 03 يونيو 2018
متحدث "التعليم": يجرى التعامل مع الصور المتداولة لامتحان اللغة العربية

كتبت-ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة، رصدت ما تداول على صفحات الغش الإلكتروني من أجزاء لامتحان اللغة العربية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، لافتًا إلى أنه يجرى التعامل معها.

وتداولت عدد من صفحات الغش الإلكتروني مثل "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، و"بالغش اتجمعنا"، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء من امتحان اللغة العربية، زاعمة أنه نفس الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، ويؤدي أكثر من 656 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية.​

أحمد خيري امتحان اللغة العربية وزارة التربية والتعليم امتحان الثانوية العامة مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

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