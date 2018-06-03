صفحات الغش تنشر أجزاء تزعم أنها من امتحان العربي.. و"التعليم": نتحقق منها

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت عدد من صفحات الغش الإلكتروني مثل "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، و"بالغش اتجمعنا"، على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أجزاء من امتحان اللغة العربية، زاعمة أنه نفس الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد.

وقال الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحان الثانوية العامة، إن غرفة العمليات النركزية بالوزارة تتحقق من صحة ما نشرته هذه الصفحات، وفي حالة التحقق، سنتتبع مصدر الصور من خلال فريق الغش الإلكتروني لضبط المتسبب في تداولها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف "حجازي"، لمصراوي، أنه لو ثبت صحة الامتحان المتداول، سيكون غشًا إلكترونيًا وليس تسريبًا، مشددًا على أن كراسات الامتحان بها أكواد تكشف هوية صاحبها.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، ويؤدي أكثر من 656 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية.​



