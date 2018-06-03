اتحاد المصريين بالخارج مجددًا دعمه للسيسي: نقف خلفه لاستكمال الإنجازات

كتب- مصطفى علي:

أعلن الاتحاد العام للمصريين بالخارج، دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في فترته الرئاسية الثانية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري اختار السيسي ليكمل ما بدأه من إنجازات ومشروعات واستقرار.

وأضاف الاتحاد، في بيان اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي يضع النقاط على الحروف في المرحلة الرئاسية المقبلة، مؤيدًا الوقوف خلف الرئيس لاستكمال كل الإنجازات من خلال المشروعات القومية الكبرى.

وأشاد المهندس إسماعيل أحمد علي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بكلمات الرئيس في مجلس النواب بعد حلف اليمين في فترته الثانية.​