في أول أيام امتحانات الثانوية.. طالب يدخل بالخطأ إلى لجنة بالسيدة زينب

كتبت- ياسمين محمد:

أخطأ أحد طلاب الصف الثالث الثانوي، في عنوان لجنته الامتحانية، ودخل إلى لجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، ظنًا منه أنها لجنته.

وفوجئ الطالب بأنه تابع للجنة أخرى بعد منعه من الدخول من قبل مشرفي اللجنة لعدم وجود اسمه.

وهرول الطالب نحو لجنته المدونة على رقم جلوسه، قبل إغلاق أبواب اللجان في تمام التاسعة والربع صباحًا.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، ويؤدي أكثر من 656 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية.