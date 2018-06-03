بدء امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

بدأت لجان امتحانات الثانوية العامة، توزيع الكراسات الامتحانية في مادة اللغة العربية على الطلاب في تمام التاسعة، صباح اليوم الأحد، ويستمر الامتحان حتى الثانية عشر ظهرًا.

وتسلم رؤساء اللجان، قبيل بدء الامتحان، صناديق الأسئلة مرفق معها الأرقام السرية الخاصة بكل صندوق.

وراجع رؤساء اللجان، عدد المظاريف داخل كل صندوق، وتأكدوا من عدد الكراسات الامتحانية داخل كل مظروف، والمقدرة بـ20 كراسة "بوكليت".

وفي الفترة الثانية من اليوم، يؤدي الطلاب امتحان التربية الدينية.

وتعقد وزارة التعليم، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الواحدة ظهرًا؛ للإجابة عن كافة استفسارات الطلاب وأولياء الأمور بشأن الامتحان، وإعلان ما توصلت إليه غرفة العمليات المركزية من حالات غش أو مشكلات عارضت الامتحان.