"التعليم": نلاحق صفحات زعمت تسريب امتحان اللغة العربية لإغلاقها

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، يلاحق صفحات الغش الإلكتروني التي زعمت تسريب امتحان اللغة العربية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد؛ لإغلاقها.

وأضاف "حجازي"، في تصريح لمصراوي، أن امتحانات اللغة العربية التي تداولتها بعض صفحات الغش الإلكتروني، كان أحدهم يخص العام الماضي، والثاني أحد النماذج التدريبية التي أتاحتها الوزارة للطلاب، مناشدًا الطلاب وأولياء الأمور بعد الانسياق وراء الشائعات.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة، اليوم الأحد، ويؤدي أكثر من 656 طالبًا وطالبة، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية.