انطلاق ماراثون الثانوية العامة بمادة اللغة العربية في 1777 لجنة

كتبت- ياسمين محمد:

انطلق ماراثون الثانوية العامة، اليوم الأحد، بتأدية أكثر من 656 ألف طالب وطالبة امتحان اللغة العربية في 1777 لجنة على مستوى الجمهورية، من التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عشر ظهرًا.

وفي الفترة الثانية، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة التربية الدينية من الثانية عشر والنصف وحتى الثانية مساءً.

وفتحت لجان سير الامتحان أبوابها أمام الطلاب منذ الثامنة والربع، وفقًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحان، حتى يتسنى لأفراد الأمن تفتيش الطلاب للكشف عن أجهزة الغش الإلكترونية، وحتى لا يتكدس الطلاب أمام اللجان، ما يحول دون تفتيشهم.

ورصد "مصراوي"، توافد الطلاب على مدارس السيدة زينب قبل بدء الامتحان بنحو نصف ساعة.

وتتابع غرفة العمليات المركزية بالوزارة وأفرعها بالمديريات التعلبمية، عمليات تسليم أوراق الأسئلة للجان، وتتبع صفحات الغش الإلكتروني، التي تداولت عدة امتحانات زاعمة أنها تمكنت من تسريب امتحان اليوم.

وقال الدكتور رضا حجازي، إن ما تداولته صفحات الغش لبعض امتحانات اللغة العربية، كان أحدهم يخص العام الماضي، والثاني أحد النماذج التدريبية التي أتاحتها الوزارة للمديريات.