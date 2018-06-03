 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

الرئيس يؤدي اليمين أسعار البنزين الثانوية العامة محمد صلاح مسلسلات رمضان الثانوية الأزهرية تركي آل الشيخ

ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 420 أمبولًا خاصًا بعلاج الأطفال

08:55 ص الأحد 03 يونيو 2018
ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 420 أمبولًا خاصًا بعلاج الأطفال

ضبط راكب يهرب 420 امبول خاص بعلاج الاطفال من فرنسا

كتب - طه عبيد:
ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية خاصة من الأمبولات الخاصة بأدوية الأطفال أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من فرنسا.

واشتبه رحال الجمارك في أحد الركاب، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة 802 مصر للطيران، القادمة من باريس، ولاحظ ابراهيم حسن رئيس اللجنة الجمركية، وجود جاكيت منتفخ أعلى عربة حقائب الراكب.

وبعرض الأمر على عبدالعال نعمان، مدير جمارك صالة الوصول، كلف تامر رمزي، مأمور للجمرك، بتفتيش الراكب، وعثر على كمية كبيرة من علب السجائر المعبئة بالأمبولات الخاصة بأدوية الأطفال مخبأة داخل الجاكيت.

وتشكلت لجنة ضمت كل من أحمد جمال وبلال حسن وياسر محمد، لتفتيش علب السجائر، وعثر على 420 أمبول خاص بعلاج الأطفال.

وأمر يحيى أمين، مدير الجمرك، بتحريز المضبوطات، وعمل محضر للراكب.

جمارك مطار القاهرة بط راكب هريب أدوية رنسا

الخبر التالى:

انطلاق ماراثون الثانوية العامة بمادة اللغة العربية في 1777 لجنة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان