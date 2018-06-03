ضبط راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 420 أمبولًا خاصًا بعلاج الأطفال

كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، محاولة تهريب كمية خاصة من الأمبولات الخاصة بأدوية الأطفال أثناء إنهاء إجراءات وصوله قادمًا من فرنسا.

واشتبه رحال الجمارك في أحد الركاب، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة 802 مصر للطيران، القادمة من باريس، ولاحظ ابراهيم حسن رئيس اللجنة الجمركية، وجود جاكيت منتفخ أعلى عربة حقائب الراكب.

وبعرض الأمر على عبدالعال نعمان، مدير جمارك صالة الوصول، كلف تامر رمزي، مأمور للجمرك، بتفتيش الراكب، وعثر على كمية كبيرة من علب السجائر المعبئة بالأمبولات الخاصة بأدوية الأطفال مخبأة داخل الجاكيت.

وتشكلت لجنة ضمت كل من أحمد جمال وبلال حسن وياسر محمد، لتفتيش علب السجائر، وعثر على 420 أمبول خاص بعلاج الأطفال.

وأمر يحيى أمين، مدير الجمرك، بتحريز المضبوطات، وعمل محضر للراكب.