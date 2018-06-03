رئيس "الثانوية العامة" يكشف حقيقة تسريب امتحان اللغة العربية

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن ما تداول من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بزعم تسريب امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، لا علاقة له بالحقيقة، وهو امتحان يخص العام الماضي.

وأضاف "حجازي"، في تصريح لمصراوي، أن ما تفعله صفحات الغش الإلكتروني يهدف لإحداث البلبلة، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور لعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

وشدد "حجازي"، على أن أسطورة "شاومينج" انتهت منذ تطبيق نظام "البوكليت" تحت إشراف إحدى الجهات السيادية، ولن يحدث تسريبًا للامتحان بعد.

وطالب رئيس امتحانات الثانوية العامة، وسائل الإعلام بعدم المساهمة في نشر صور الامتحانات المتداولة حتى لو ثبت صحتها، والاكتفاء بنشر خبر يفيد بذلك، وإخطار غرفة العمليات المركزية في الوزارة، مشيرًا إلى أن من يساهم في نشر مثل تلك الصور يقع تحت طائلة قانون الإخلال بضوابط الامتحانات، والذي تصل عقوبته للسجن عامين وغرامة 200 ألف جنيه.

وتداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني، صباح اليوم الأحد، امتحانًا للغة الغربية، زاعمة أنه نفس الامتحان الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم، وزعمت الصفحة أن الوزارة غيرت الامتحان، وأنها ستنشر النسخة الجديدة.



وينطلق ماراثون الثانوية العامة، في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في الفترة الأولى حتى الثانية عشر ظهرًا، فيما يؤدون امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية من الثانية عشر والنصف وحتى الثانية مساءً.