رئيس "الثانوية العامة" الامتحان المتداول للغة العربية يخص العام الماضي ولن يحدث تسريب

كتبت-ياسمين محمد:

أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أن ما يتم تداوله من خلال مواقع التواصل اجتماعي بزعم تسريب امتحان اللغة العربية الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة، اليوم الأحد، لا علاقة له بالحقيقة وهو امتحان يخص العام الماضي.

وأضاف حجازي، في تصريح لمصراوي، أن ما تفعله صفحات الغش الإلكتروني لا يهدف إلا لإحداث البلبلة، داعيا الطلاب وأولياء الأمور لعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

وشدد حجازي، أن أسطورة "شاومينج" انتهت منذ تطبيق نظام "البوكليت" تحت إشراف إحدى الجهات السيادية، ولن يحدث تسريبا للامتحان بعد.

وطالب حجازي وسائل الإعلام بعدم المساهمة في نشر صور الامتحانات المتداولة حتى لو ثبت صحتها، والاكتفاء بنشر خبر يفيد بذلك وإخطار غرفة العمليات المركزية في الوزارة، مؤكدا أن من يساهم في نشر مثل تلك الصور يقع تحت طائلة قانون الإخلال بضوابط الامتحانات والذي تصل عقوبته للسجن عامان والغرامة 200 ألف جنيه.

وتداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني، صباح اليوم الأحد، امتحانا للغة الغربية، زاعمة أنه نفس الامتحان الذي سيؤديه طلاب الثانوية العامة اليوم

وزعمت الصفحة ان الوزارة قامت بتغيير الامتحان وانها ستنشر النسخة الجديدة .

وينطلق ماراثون الثانوية العامة، في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، ويؤدي الطلاب امتحان اللغة العربية في الفترة الأولى حتى الثانية عشرة ظهرا، فيما يؤدون امتحان التربية الدينية في الفترة الثانية من الثانية عشرة والنصف وحتى الثانية.