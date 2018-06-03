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الأرصاد طقس اليوم معتدل علي القاهرة والعظمي 32 – درجات الحرارة

05:41 ص الأحد 03 يونيو 2018
الأرصاد طقس اليوم معتدل علي القاهرة والعظمي 32 – درجات الحرارة

القاهرة- مصراوي:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فمعتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 32
وسط الدلتا 21 32
الإسكندرية 22 28
بلطيم 21 29
مطروح 19 27
السلوم 17 27
سيوة 21 33
بورسعيد 23 27
دمياط 22 27
العريش 20 28
رفح 19 28
الإسماعيلية 20 32
السويس 21 33
رأس سدر 23 34
نخل 16 31
نويبع 25 33
طابا 20 32
كاترين 17 27
الطور 23 36
شرم الشيخ 26 35
الغردقة 25 36
مرسى علم 25 35
الفيوم 21 32
بنى سويف 21 32
المنيا 20 33
أسيوط 22 33
سوهاج 24 34
قنا 24 35
الأقصر 25 37
أسوان 26 38
أبوسمبل 24 36
الوادى الجديد 23 37
شلاتين 25 34
أبو رماد 27 33
رأس حدربة 28 34
حلايب 28 32

الطقس درجات الحرارة الأرصاد الجوية
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